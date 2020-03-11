2020-03-11T08:33:23+03:00
Происшествия

Жительница Лабытнанги купила несуществующую видеокамеру за 50 тысяч

Выдуманный товар она нашла на сайте объявлений
Анна Полякова
Поделиться:
Жительница Лабытнанги купила несуществующую видеокамеру за 50 тысяч Фото: pixabay.comЖительница Лабытнанги купила несуществующую видеокамеру за 50 тысяч Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жительница Лабытнанги попалась на уловку мошенников. В полицию она обратилась 9 марта, когда поняла, что ее обманули.

Накануне она нашла в интернете объявление о продаже видеокамеры и в ходе переписки с продавцом договорилась об оформлении покупки. Женщине, пройдя по ссылке, заполнила требуемые сведения, а именно адрес доставки, а также данные своей банковской карты. На следующий день с принадлежащей ей банковской карты произошло списание около 50 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

Уголовное дело завели по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают личность причастного к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть более внимательными при покупке товаров через интернет-ресурсы, приобретать их в надежных и проверенных фирмах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое праздник народов Севера состоится у озера Молодежное
Сергей Безруков покажет в Салехарде спектакль о Высоцком
В Муравленко на грубияна завели уголовное дело
Ямальские девятикласснике сдают собеседование по русскому языку
Трое ямальцев находятся под наблюдением из-за коронавируса
На Ямале действуют только два зимника
На Ямале возросло число заболевших ОРВИ
В Салехарде в районе фитнес-центра появится собачья площадка
Жительница Лабытнанги купила несуществующую видеокамеру за 50 тысяч
Ямальцы учатся укрощать ветер на снеговом поле в Яр-Сале
Митинг и парад в Салехарде проведут в Парке Победы
Мошенница из Ростова облапошила новоуренгойских доставщиков еды
Погода на Ямале 11 марта: потеплеет до плюсовой температуры
На Ямале молодежный парламент провел благотворительный турнир
Мошенник под видом сотрудника банка украл у новоуренгойца 150 тысяч
В Салехарде определили районы подверженные подтоплениям в паводок
На Ямале стартовала «Архивная декада»
Ямалец ответил на оскорбление смертельными ударами кулака
Глава Муравленко рассказал губернатору о развитии города