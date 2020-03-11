Жительница Лабытнанги купила несуществующую видеокамеру за 50 тысяч

11 Март 2020 2020-03-11T08:33:23+03:00

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Жительница Лабытнанги попалась на уловку мошенников. В полицию она обратилась 9 марта, когда поняла, что ее обманули.

Накануне она нашла в интернете объявление о продаже видеокамеры и в ходе переписки с продавцом договорилась об оформлении покупки. Женщине, пройдя по ссылке, заполнила требуемые сведения, а именно адрес доставки, а также данные своей банковской карты. На следующий день с принадлежащей ей банковской карты произошло списание около 50 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

Уголовное дело завели по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают личность причастного к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть более внимательными при покупке товаров через интернет-ресурсы, приобретать их в надежных и проверенных фирмах.

ИСТОЧНИК KP.RU