Ямальцы учатся укрощать ветер на снеговом поле в Яр-Сале

11 Март 2020 2020-03-11T08:08:20+03:00

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Жители Ямальского района серьёзно увлеклись сноукайтингом. Обучают овладеть этим красивым и зрелищным спортом специалист молодежного центра Олег Вануйто и лыжный тренер Едэй Сэрпива. Их воспитанники и взрослые, и дети. Занятия и снаряжение бесплатные.

Катаются на лыжах под парусом неподалёку от села Яр-Сале. Просторное снеговое поле без преград, практически всегда есть ветер - идеальные условия для этого вида спорта.

Секция сноукайтинга открылась в молодёжном центре «Импульс» в 2019 году. В апреле этого же года в Яр-Сале прошли мастер-классы. В течение двух сезонов в секции тренировались школьники и молодёжь села Яр-Сале. И теперь появилась возможность участвовать в соревнованиях, сообщает администрация Ямальского района.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала, что Едэй Сэрпива и Олег Вануйто из села Яр-Сале Ямальского района в феврале 2020 участвовали в марафоне по сноукайтингу «Жигулёвское море».

«Наши кайтеры уже участвовали в Кубке мира, вдохновились стилем профессионалов, увидели, как организуют большие соревнования», - отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте», пожелав ребятам успехов и пообещав следить за их развитием.

ИСТОЧНИК KP.RU