11 Март 2020 2020-03-11T07:09:23+03:00

Митинг и парад Победы в Салехарде проведут в Парке Победы Фото: salekhard.org

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В столице Ямала активно идёт подготовка к Дню Победы, участие в ней принимают обычные жители Салехарда.

- Это юбилейный День Победы, 75-летие, и очень важно провести его особенно. Поэтому мы обратились к жителям города с предложением изменить площадь проведения и предложили Парк Победы, - отметила заместитель главы администрации города по социальной политике Ирина Максимова.

Она подчеркнула, что это очень торжественное, официальное, специально оборудованное место, вмещающее большее количество горожан, чем площадь Геолога. Пантеон Победы способен создать яркое, особенное, торжественное и незабываемое мероприятие, каким и должно быть 75-летие Победы.

Голосование проходило в официальном аккаунте администрации города в соцсети «ВКонтакте». Большинство поддержали предложение. Отметим, общественники тоже положительно оценили идею переноса митинга и Парада Победы в Парк Победы.

На площади пройдёт митинг-реквием и парад. В параде примут участие военнослужащие, пограничники, кадеты, федеральные служащие и колонны трудящихся. К параду будет примыкать колонна специализированного транспорта военных лет. Неизменным останется возложение цветов, ведь это символ памяти.

Для беспрепятственного попадания жителей к месту проведения митинга и обратно будут организованы бесплатные транспортные маршруты. В преддверии самого праздника появятся схемы и время маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU