Мошенница из Ростова облапошила новоуренгойских доставщиков еды

11 Март 2020 2020-03-11T06:09:13+03:00

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Жительницу из Ростова задержали за мошенничество, совершенное в Новом Уренгое. 29 января в полицию обратилась 44-летняя женщина. Она пояснила, что неизвестная, злоупотребив ее доверием, выманила 4 500 рублей.

Злоумышленница позвонила в кафе, где работала женщина, и заказала доставку еды на адрес администрации. По пути следования она попросила заявительницу пополнить ей баланс мобильного телефона. Мошенница смогла убедить доверчивую северянку, что вернет деньги при встрече. Новоуренгойка пополнила баланс мобильного телефона мошенницы на 4 500 рублей. После этого аферистка перестала выходить на связь.

Подозреваемой оказалась ранее судимая 27-летняя жительница Ростовской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Наказанием для рецидивистки может стать лишение свободы на срок до 2-х лет.

Подозреваемая вину признает. С нее взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU