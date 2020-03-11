11 Март 2020 2020-03-11T05:19:26+03:00

Погода на Ямале 11 марта: потеплеет до плюсовой температуры Фото: Анна Полякова

Изменить размер текста: A A

В среду, 11 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +1 градус, будет пасмурно. В первой половине дня пройдет кратковременный снег. Ветер западный 11 м/с.

В Ноябрьске -1 градус. Пасмурно, в первой половине дня – снег. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Новом Уренгое -1 градус. Пасмурно, до обеда будет идти снег. Ветер западный 10 м/с.

В Надыме около ноля градусов. Переменная облачность, утром пройдет снег. Ветер западный 9 м/с.

В Губкинском -1 градус. Пасмурно, снег будет идти до вечера. Ветер западный 10 м/с.

В Тарко-Сале - 1 градус, пасмурно, снег. Ветер западный 9 м/с.

В Муравленко 0 градусов. Пасмурно, снег. Ветер западный 8 м/с.

В Лабытнанги +1 градуса. Пасмурная погода, кратковременный снег в середине дня. Западный ветер 12 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU