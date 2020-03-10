2020-03-10T16:27:16+03:00
Общество

На Ямале молодежный парламент провел благотворительный турнир

Средства направят ребенку-инвалиду
Анна Полякова
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На Ямале молодежный парламент провел благотворительный турнир Фото: zsyanao.ruНа Ямале молодежный парламент провел благотворительный турнир Фото: zsyanao.ru
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В Надыме в минувшие выходные состоялся открытый благотворительный турнир по боулингу. Его участниками стали пятнадцать горожан. Собранные средства будут направлены семье, воспитывающей ребенка-инвалида. Инициатором турнира стал член Молодежного парламента при Заксобрании ЯНАО Александр Плотников.

Он отметил, что поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья – это одна из принципиальных позиций деятельности Молодежного парламента.

-Замечательно, что ее разделяют и поддерживают надымчане. Большое спасибо всем, кто принял участие в соревнованиях и сделал свой вклад в корзину пожертвований, – прокомментировал Александр Плотников.

Это уже второй благотворительный турнир, организованный в городе Молодежным парламентом при Законодательном Собрании округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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