Мошенник под видом сотрудника банка украл у новоуренгойца 150 тысяч
В Новом Уренгое выявила факт мошенничества, жертвой которого стал 51-летний горожанин. 7 марта он обратился в полицию с заявлением. Мужчина рассказал, что его лишили более 150 000 рублей.
Выяснилось, что мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник убедил ямальца подойти к банкомату и произвести действия с банковской картой под его диктовку. Предлогом стала отмена операции по несанкционированному списанию денег. Мужчина был уверен, что разговаривает с сотрудником банка, поэтому выполнил все указанные им действия. После списания денег лжесотрудник банка перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция настоятельно рекомендует гражданам не производить действия с банковскими картами под диктовку неизвестных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU