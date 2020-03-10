2020-03-10T16:05:36+03:00
Общество

Мошенник под видом сотрудника банка украл у новоуренгойца 150 тысяч

Предлогом стала отмена операции по несанкционированному списанию денег
Анна Полякова
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Мошенник под видом сотрудника банка украл у новоуренгойца 150 тысячМошенник под видом сотрудника банка украл у новоуренгойца 150 тысячФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое выявила факт мошенничества, жертвой которого стал 51-летний горожанин. 7 марта он обратился в полицию с заявлением. Мужчина рассказал, что его лишили более 150 000 рублей.

Выяснилось, что мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник убедил ямальца подойти к банкомату и произвести действия с банковской картой под его диктовку. Предлогом стала отмена операции по несанкционированному списанию денег. Мужчина был уверен, что разговаривает с сотрудником банка, поэтому выполнил все указанные им действия. После списания денег лжесотрудник банка перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам не производить действия с банковскими картами под диктовку неизвестных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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