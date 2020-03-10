2020-03-10T15:54:46+03:00
Общество

В Салехарде определили районы подверженные подтоплениям в паводок

Коммунальщиков поторопили вывезти снег с придомовых территорий
Анна Полякова
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В Салехарде обсудили подготовку к паводковому периоду Фото: salekhard.orgВ Салехарде обсудили подготовку к паводковому периоду Фото: salekhard.org
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В Салехарде определены 26 районов, наиболее подверженных подтоплениям талыми водами. Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС города Владимир Терентьев в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Участники обсудили подготовку к паводковому периоду. Сейчас проводится отбор поставщика услуг для заключения контракта на выполнение работ по пропуску талых вод.

Для определения первоочередных видов работ сотрудники управления по делам ГО и ЧС проводят объезды территорий, подверженных ежегодным подтоплениям.

Также на протяжении паводкового периода будет проводиться постоянный мониторинг ледовой обстановки на водных объектах города.

Управляющим компаниям напомнят о необходимости вывоза снега с придомовых территорий, своевременной откачке септиков, изготовлению деревянных трапов и переходов для беспрепятственного прохода граждан к жилым домам, а также созданию резерва насосного оборудования для откачки талых вод.

На протяжении паводкового периода будет проводиться постоянный мониторинг ледовой обстановки на водных объектах города для предотвращения несчастных случаев, вызванных паводковыми явлениями. Для оперативного реагирования организовано взаимодействие с ПСО ГКУ «Ямалспас».

ИСТОЧНИК KP.RU

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