На Ямале стартовала «Архивная декада»

10 Март 2020 2020-03-10T14:19:52+03:00

За десять дней пройдет более 40 мероприятий для взрослых и детей

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В День работников архивов, который отмечается 10 марта, состоялось торжественное открытие на Ямале «Архивной декады». Она продлится до 20 марта – Дня архивов ЯНАО.

Старт декаде был дан со Дня открытых дверей в окружном госархиве. Посетителям показали просторные архивохранилища, специализированные помещения для сканирования архивных документов, их реставрации и микрофильмирования, конференц-зал, выставочный и читальный залы.

Как отметил замруководителя аппарата губернатора ЯНАО Юрий Кулаков, в архивных учреждениях Ямала трудятся увлеченные энтузиасты, которые профессионально и с особой ответственностью относятся к исполнению архивных запросов, потому что знают – за каждым из них судьба человека.

Архивная декада, как комплекс мероприятий, объединяющий отрасль, проводится по инициативе службы по делам архивов автономного округа впервые. В течение декады в государственном и муниципальных архивах округа будут организованы более 40 различных мероприятий, ориентированных на различные возрастные группы: экскурсии и выставки, открытые встречи с фондообразователями, архивные уроки, квесты и интерактивы для школьников, «круглые» столы и семинары для организаций-источников комплектования архивов.

Основная задача архивистов в эти 10 дней – увлечь процессом познания документальной истории Арктического региона ямальцев разного возраста, и сделать это время для всех максимально интересным, подчеркнула руководитель службы по делам архивов Татьяна Конева.

ИСТОЧНИК KP.RU