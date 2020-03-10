2020-03-10T14:09:01+03:00
Происшествия

Ямалец ответил на оскорбление смертельными ударами кулака

После убийства он пытался ввести следствие в заблуждение
Анна Полякова
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Ямалец ответил на оскорбление смертельными ударами кулакаЯмалец ответил на оскорбление смертельными ударами кулакаФото: Ольга Крыльцова
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В Красноселькупском районе 64-летний мужчина получил 6 лет колонии строгого режима за убийство односельчанина. Его судили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ночью 26 июня мужчины выпивали дома у одного из них. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой хозяин оскорбил гостя. Обиженный мужчина в ответ жестоко избил односельчанина кулаками по голове. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью вину не признавал. Он выдвигал разные версии случившегося, чтобы ввести следствие в заблуждение. Тем не менее, картина произошедшего была полностью восстановлена, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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