2020-03-10T13:58:00+03:00
Общество

Глава Муравленко рассказал губернатору о развитии города

Первоочередными задачами мэр назвал жильё, дороги и социальную сферу
Анна Полякова
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Глава Муравленко рассказал губернатору о развитии городао Фото: yanao.ruГлава Муравленко рассказал губернатору о развитии городао Фото: yanao.ru
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В Муравленко планы по сносу ветхих домов растут. Об этом заявил глава города Александр Подорога на совещании, посвященном развитию муниципалитета. Мероприятие провел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Фото: yanao.ru

Фото: yanao.ru

В городе 88 старых домов, в прошлом году снесли 23. В этом году при поддержке правительства Ямала в планах демонтаж еже 33 дома.

Мэр города рассказал о том, как реализуются нацпроекты, отчитался о выполнении поручений губернатора и обозначил приоритетные направления для муниципалитета на этот год.

- Наши первоочередные задачи определены поручениями губернатора – это жильё, дороги и социальная сфера, - сказал Александр Подорога.

В 2020 году новоселье в комфортных квартирах отметят 779 семей. Одним из приоритетов этого года является расселение 19 строений, находящихся на территории промышленной зоны. По программе «Молодая семья» в 2019 году выдано 103 свидетельства.

Глава города представил карту дорожного ремонта, в которую включены самые проблемные участки с учётом мнения жителей города. Растёт запрос общества на эстетический и качественный уровень городских пространств. В 2020 году в программу «Формирование комфортной городской среды» попадут 16 дворовых и 3 общественных территории.

Также Александр Подорога представил информацию по вопросам экологии. В 2019 году администрация города организовала работу по уборке несанкционированных мест свалок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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