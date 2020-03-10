2020-03-10T13:32:07+03:00
Спорт

Ямальцы отменили поездку на Арктические игры из-за коронавируса

Юбилейные состязания войдут в историю как несостоявшиеся
Анна Полякова
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Ямальцы не примут участие в Арктических играх из-за коронавируса Фото: yamal-sport.yanao.ruЯмальцы не примут участие в Арктических играх из-за коронавируса Фото: yamal-sport.yanao.ru
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Ямальская команда отменила свою поездки в Канаду на Зимние арктические игры-2020. Они должны были состояться с 15 по 21 марта. Причиной стала новая коронавирусная инфекция, которая теперь бушует и в Европе.

По решению принимающей стороны АЗИ-2020 Игры отметены в связи с угрозой распространения инфекции. Эта вынужденная мера принята в целях обеспечения безопасности, по решению главного врача Юкона.Таким образом, юбилейные 50-е Игры войдут в историю как несостоявшиеся, сообщает департамент по физической культуре и спорту ЯНАО.

Напомним, ранее сообщалось, что в Уайтхорс собирается сборная команда Ямала в составе ста человек. До этого канадские документалисты на Ямале снимали фильм, посвящённый 50-летию Арктических Зимних игр. Авторов интересовала подготовка спортсменов к предстоящим соревнованиям в Канаде и личные истории участников игр, построивших спортивную карьеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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