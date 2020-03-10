2020-03-10T13:12:07+03:00
Спорт

Надым готовится к чемпионату по бодибилдингу

В судейскую коллегию соревнований войдут эксперты из Екатеринбурга и Тюмени
Анна Полякова
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Надым готовится к чемпионату по бодибилдингу Фото: nadymregion.ruНадым готовится к чемпионату по бодибилдингу Фото: nadymregion.ru
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В Надыме спортивно-оздоровительный комплекс «Арктика» примет участников Чемпионата Ямало-Ненецкого автономного округа по бодибилдингу. Настоящий спортивный праздник силы, воли и красоты состоится 13 – 14 марта.

В судейскую коллегию соревнований войдут авторитетные эксперты из Екатеринбурга и Тюмени. Соревноваться участники чемпионата будут в десяти категориях, сообщает администрация Надымского района.

На сцену выйдут фактурные мужчины от 80 кг ростом 175 и 180 см. Женщины будут состязаться в ростовых категориях бодифитнеса 163 см и 168 см.

Организаторами престижного турнира выступают Департамент по физической культуре и спорту ЯНАО, Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район, региональная общественная организация «Федерация бодибилдинга Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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