10 Март 2020 2020-03-10T13:12:07+03:00

Надым готовится к чемпионату по бодибилдингу Фото: nadymregion.ru

В судейскую коллегию соревнований войдут эксперты из Екатеринбурга и Тюмени

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В Надыме спортивно-оздоровительный комплекс «Арктика» примет участников Чемпионата Ямало-Ненецкого автономного округа по бодибилдингу. Настоящий спортивный праздник силы, воли и красоты состоится 13 – 14 марта.

В судейскую коллегию соревнований войдут авторитетные эксперты из Екатеринбурга и Тюмени. Соревноваться участники чемпионата будут в десяти категориях, сообщает администрация Надымского района.

На сцену выйдут фактурные мужчины от 80 кг ростом 175 и 180 см. Женщины будут состязаться в ростовых категориях бодифитнеса 163 см и 168 см.

Организаторами престижного турнира выступают Департамент по физической культуре и спорту ЯНАО, Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район, региональная общественная организация «Федерация бодибилдинга Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU