В Новом Уренгое предприятие тратило зарплату работников на хознужды

10 Март 2020 2020-03-10T12:56:28+03:00

Больше 200 человек ждали заработанное в прошлом году

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В Новом Уренгое после вмешательства прокуратуры 226 работников получили зарплату. За октябрь-декабрь 2019 года предприятие не выплатило больше 19 млн рублей.

При этом денежные средства, предназначенные для выплаты, руководство организации расходовало по своему усмотрению, в том числе на хозяйственные нужды, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

В этой связи прокурор в адрес гендиректора общества внес представление об устранении нарушений закона, а также направил в следственные органы материалы для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя организации.

В результате на генерального директора завели уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев». В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками организации полностью погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU