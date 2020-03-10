В Новом Уренгое предприятие тратило зарплату работников на хознужды
В Новом Уренгое после вмешательства прокуратуры 226 работников получили зарплату. За октябрь-декабрь 2019 года предприятие не выплатило больше 19 млн рублей.
При этом денежные средства, предназначенные для выплаты, руководство организации расходовало по своему усмотрению, в том числе на хозяйственные нужды, сообщили в прокуратуре ЯНАО.
В этой связи прокурор в адрес гендиректора общества внес представление об устранении нарушений закона, а также направил в следственные органы материалы для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя организации.
В результате на генерального директора завели уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев». В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками организации полностью погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU