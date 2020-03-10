2020-03-10T12:03:42+03:00
Общество

В Ноябрьске может появиться этнографический комплекс

Его хотят разместить в районе озера Ханто
Анна Полякова
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В Ноябрьске может появиться этнографический комплекс Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске может появиться этнографический комплекс Фото: Администрация Ноябрьска
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Жители Ноябрьска мечтают об этнографическом комплексе. Как сообщили в администрации города, в местный проектный офис поступило пять идей от горожан. Среди них многофункциональные площадки, новые скверы, одно из предложений об обустройстве этнографического комплекса.

Предполагается, что расположится комплекс в районе озера Ханто. Встречать посетителей будет деревянная входная группа. На территории появится домик на дереве со смотровой площадкой, лавочки, беседки, игровой комплекс для малышей и подростков.

В мэрии отметили, что проект достаточно масштабный, в случае поддержки жителей города потребует несколько этапов реализации. Однако, если идея будет одобрена, то в Ноябрьске может появиться новое необычное место для отдыха детей и взрослых.

Напомним, свои идеи и предложения по развитию Ноябрьска в рамках проектов «РИМТ», «Уютный Ямал» ноябряне могут приносить в проектный офис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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