В Ноябрьске может появиться этнографический комплекс
Жители Ноябрьска мечтают об этнографическом комплексе. Как сообщили в администрации города, в местный проектный офис поступило пять идей от горожан. Среди них многофункциональные площадки, новые скверы, одно из предложений об обустройстве этнографического комплекса.
Предполагается, что расположится комплекс в районе озера Ханто. Встречать посетителей будет деревянная входная группа. На территории появится домик на дереве со смотровой площадкой, лавочки, беседки, игровой комплекс для малышей и подростков.
В мэрии отметили, что проект достаточно масштабный, в случае поддержки жителей города потребует несколько этапов реализации. Однако, если идея будет одобрена, то в Ноябрьске может появиться новое необычное место для отдыха детей и взрослых.
Напомним, свои идеи и предложения по развитию Ноябрьска в рамках проектов «РИМТ», «Уютный Ямал» ноябряне могут приносить в проектный офис.
ИСТОЧНИК KP.RU