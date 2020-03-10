2020-03-10T11:52:56+03:00
Общество

Арктический десант волонтёров Победы будет кочевать по Ямалу

В труднодоступных поселениях помогут организовать праздники в честь 75-летия Победы
Анна Полякова
Поделиться:
Арктический десант волонтёров Победы будет кочевать по Ямалу Фото: dmpt.yanao.ruАрктический десант волонтёров Победы будет кочевать по Ямалу Фото: dmpt.yanao.ru
Изменить размер текста:

«Арктический десант волонтёров Победы» до конца апреля побывает почти во всех районах Ямала. Они помогут организовать в труднодоступных поселениях яркий, запоминающийся праздник в честь 75-летия Победы, а добровольцы из глубинки получат опыт волонтёрства.

Село Мужи Шурышкарского района – первый населённый пункт, который посетят волонтёры. Визит на юго-запад Ямала запланирован на 15 марта. Встречи также состоятся в отдалённых поселениях Красноселькупского, Тазовского, Ямальского, Надымского, Приуральского районов – всего 6 точек.

В каждом населенном пункте они проведут региональный этап лиги интеллектуальных игр «РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда), гражданско-патриотический урок Мужества, всероссийскую патриотическую акцию «Письмо Победы», исторический квест. Кроме того, запланированы встречи с ветеранами, съемка интервью (запись воспоминаний ветеранов), торжественное возложение цветов к мемориалам.

В проекте будут участвовать добровольцы ямальского регионального отделения «Волонтёры Победы», волонтёры-медики, ветераны ВОВ 1941–1945 годов, жители муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале стартовала «Архивная декада»
Ямалец ответил на оскорбление смертельными ударами кулака
Глава Муравленко рассказал губернатору о развитии города
Ямальцы отменили поездку на Арктические игры из-за коронавируса
Надым готовится к чемпионату по бодибилдингу
В Новом Уренгое предприятие тратило зарплату работников на хознужды
В Ноябрьске может появиться этнографический комплекс
Арктический десант волонтёров Победы будет кочевать по Ямалу
На Ямале пройдёт первый «Заполярный сказочный фестиваль»
Вокзал на станции Коротчаево закрывают на капремонт
В ДТП на ямальской трассе пострадали взрослый и ребенок
Новая снегоуборочная техника вышла на дороги Салехарда
В ямальском селе ветер сорвал обшивку с нового дома
В ДТП с участием четырех машин на Ямале пострадал водитель грузовика
Одарённые дети Ямала поедут в Омск на Дельфийские игры
Приуральцы отправят в Финляндию 12 тонн оленины
АО «Транснефть – Сибирь» завершило монтаж металлоконструкций двух резервуаров НППС «Тюмень»
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе Тарко-Сале - Пурпе
В Мысе Каменном открылся новый дом культуры
На Ямале открыты два зимника из четырех
На Ямале утвержден план по предотврашению завоза коронавируса
Ямальские педагоги вышли в финал конкурса «Учитель будущего»
Погода на Ямале 10 марта: снег пройдет во всех районах округа