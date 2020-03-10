Арктический десант волонтёров Победы будет кочевать по Ямалу

10 Март 2020 2020-03-10T11:52:56+03:00

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«Арктический десант волонтёров Победы» до конца апреля побывает почти во всех районах Ямала. Они помогут организовать в труднодоступных поселениях яркий, запоминающийся праздник в честь 75-летия Победы, а добровольцы из глубинки получат опыт волонтёрства.

Село Мужи Шурышкарского района – первый населённый пункт, который посетят волонтёры. Визит на юго-запад Ямала запланирован на 15 марта. Встречи также состоятся в отдалённых поселениях Красноселькупского, Тазовского, Ямальского, Надымского, Приуральского районов – всего 6 точек.

В каждом населенном пункте они проведут региональный этап лиги интеллектуальных игр «РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда), гражданско-патриотический урок Мужества, всероссийскую патриотическую акцию «Письмо Победы», исторический квест. Кроме того, запланированы встречи с ветеранами, съемка интервью (запись воспоминаний ветеранов), торжественное возложение цветов к мемориалам.

В проекте будут участвовать добровольцы ямальского регионального отделения «Волонтёры Победы», волонтёры-медики, ветераны ВОВ 1941–1945 годов, жители муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU