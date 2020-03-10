2020-03-10T11:08:53+03:00
Общество

На Ямале пройдёт первый «Заполярный сказочный фестиваль»

В первый день мероприятия состоится торжественное открытие «сказочной версты»
Анна Полякова
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В Тазовском районе пройдёт первый «Заполярный сказочный фестиваль» Фото: yanao.ruВ Тазовском районе пройдёт первый «Заполярный сказочный фестиваль» Фото: yanao.ru
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Впервые за Полярным кругом пройдёт сказочный фестиваль. В рамках большого традиционного праздника – слёта оленеводов - он объединит героев фольклора Ямала, Республики Татарстан и Курганской области, которые соберутся в Тазовском районе с 27 по 29 марта.

В первый день фестиваля состоится торжественное открытие «заполярной сказочной версты». Это путевой знак, устанавливаемый в регионах по инициативе культурно-туристического проекта «Сказочная карта России». Он указывает направление и расстояние до мест рождения или проживания героев сказок и былин в других регионах.

Помимо оригинального национального дизайна, сказочная верста в Тазовском районе укажет направления не только в традиционных километрах, но и в ненецкой мере расстояний – нэдалава (≈10 км).

Ямальский сказочный знак станет четырнадцатым по счёту, установленным в России. Такие указатели уже есть, например, в Переславле-Залесском (родина Царя Берендея), в Костроме (родина Снегурочки), в Кирове (усадьба Ивана-Царевича), в селе Кукобой Ярославской области (родина Бабы Яги).

Гости смогут пообщаться со сказочными участниками, среди которых белый шаман Сэр Тадебя, девочка Сихиртя, ямальский Дед Мороз Ямал Ири, татарский Дед Мороз, Кот казанский, лесной дух Шурале и Елена Прекрасная, представляющая Курганскую область, где была записана знаменитая русская сказка «Царевна-лягушка».

Участников фестиваля ждут мастер-классы по изготовлению изделий из глины, кулинарный час с приготовлением традиционного ненецкого блюда – супа «Я» и, конечно, игры и забавы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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