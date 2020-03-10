2020-03-10T10:21:18+03:00
Общество

Вокзал на станции Коротчаево закрывают на капремонт

Подвозить вахтовиков будут непосредственно к прибытию поездов
Анна Полякова
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Вокзал на станции Коротчаево закрывают на капремонт Фото: puradm.ruВокзал на станции Коротчаево закрывают на капремонт Фото: puradm.ru
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Железнодорожный вокзал на станции Коротчаево с 1 апреля будет закрыт на капитальный ремонт. Вокзал станет теплее, светлее и уютнее. Улучшится качество пребывания пассажиров, расширятся площади для отдыха. Стоимость работ составит 54 млн. 738 тыс. 829 рублей. По договору генеральный подрядчик планирует завершить работы не позднее лета 2021 года.

Работы на объекте не повлияют на график движения поездов, они будут прибывать на станции согласно расписанию. Однако здание использоваться не будет. В связи с этим предприятиям ТЭК рекомендовали подвозить вахтовиков непосредственно к прибытию поездов, а также вовремя встречать на вокзале прибывших с вахты работников.

Руководство Ямальской железнодорожной компании разослало уведомления всем нефтегазовым предприятиям, пользующимся услугами данного объекта для перевозки вахтовых рабочих.

-Подрядчик согласно контракту полностью обновит здание, поменяет кровлю, наружную и внутреннюю облицовку. Мы просим наших клиентов потерпеть немного, пережить это трудное время, которое окупится комфортом и уютом в дальнейшем, - обратилась начальник вокзала Коротчаево Наталья Пепелева.

С момента эксплуатации здания с 2003 года капитальный ремонт запланировали впервые, до этого обходились только косметическим, уточнили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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