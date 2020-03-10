2020-03-10T10:53:47+03:00
Происшествия

В ДТП на ямальской трассе пострадали взрослый и ребенок

На автодороге Сургут – Салехард столкнулись иномарки
Анна Полякова
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В ДТП на ямальской трассе пострадали взрослый и ребенок Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ ДТП на ямальской трассе пострадали взрослый и ребенок Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На ямальской трассе при столкновении иномарок пострадали взрослый и ребенок. ДТП случилось вечером 7 марта на 617 километре автодороги СургутСалехард.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, в 18.50 водитель автомобиля «BMW» выехал выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Toyota». В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пассажиры «BMW», среди которых один ребенок.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямала зарегистрировано 40 ДТП, в результате которых одиннадцать человек травмированы. С начала 2020 года на в 1207 зарегистрированных ДТП погибли 13 человек, в их числе один ребёнок и 110 травмированы, в числе которых одиннадцать детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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