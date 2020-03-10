Новая снегоуборочная техника вышла на дороги Салехарда

10 Март 2020 2020-03-10T10:00:30+03:00

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Дорожники ямальской столицы приняли на вооружение новую снегоуборочную технику. Семь автомобилей на базе КАМАЗа прибыли в распоряжение АО «Салехарддорстрой» из Набережных Челнов, пройдя по пути в Ноябрске техническое обслуживание. Техника приобретена за счёт средств из окружной казны благодаря поддержке губернатора округа, сообщает администрация Салехарда.

В первый раз новая техника вышла на линию 7 марта. Ночная смена начинается с 18.30 и до 5-ти утра. Всего АО "Салехарддорстрой" принял 7 единиц, из них 5 самосвалов и 2 универсальные дорожно-коммунальные машины.

В ближайшие дни автопарк пополнится ещё 5 новыми мини-погрузчиками и 2 большими фронтальными погрузчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU