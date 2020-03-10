В ямальском селе ветер сорвал обшивку с нового дома

10 Март 2020 2020-03-10T09:26:35+03:00

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Штормовой ветер, бушевавший на Ямале в минувшие праздничные дни, оголил стены нового жилого дома в селе Ныда Надымского района. Красноречивый снимок опубликовали в паблике «ЧП Ямал» в социальной сети «ВКонтакте».

На фотографии запечатлен дом, расположен на улице Приозерная, с торцевой стены которого обрушился металлосайдинг вместе с утеплителем.

Фото: группа «ЧП Ямал» vk.com

Это один из пяти домов, построенных по жилищной программе. Все они были сданы еще в 2014 году и это первый случай разрушения фасада, сообщили «Комсомольской правде – Ямал» в администрации села.

- В настоящее время администрацией села застройщику «Ямалметаллремстрой», который возводил эти объекты, направлено письмо. Восстановительные работы не начались, - прокомментировал заместитель главы администрации села Ныда Андрей Кайгородов.

Напомним, 8 марта из-за сильного ветра был отменен авиарейс «Салехард-Ноябрьск», зимники приостанавливали работу.

ИСТОЧНИК KP.RU