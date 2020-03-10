В ДТП с участием четырех машин на Ямале пострадал водитель грузовика

10 Март 2020 2020-03-10T09:03:43+03:00

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В массовом дорожно-транспортном происшествии на трассе Сургут – Салехард пострадал один водитель. Авария произошла 7 марта в 12.11 на 514 километре автодороги.

В Госавтоинспекции ЯНАО рассказали подробности случившегося. Водитель автомобиля «Mercedes» не учёл дорожно-метеорологические условия, особенности транспортного средства и скоростной режим. Иномарка влетела в автомобиль «Man», после чего грузовик оказался на полосе встречного движения. Такая ситуация стала причиной наезда водителем «Toyota» на стоящий «Gaz». В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «Man» травмирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 40 ДТП, в результате которых одиннадцать человек травмированы. С начала 2020 года на в 1207 зарегистрированных ДТП погибли 13 человек, в их числе один ребёнок и 110 травмированы, в числе которых одиннадцать детей.

ИСТОЧНИК KP.RU