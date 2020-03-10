Одарённые дети Ямала поедут в Омск на Дельфийские игры

10 Март 2020 2020-03-10T08:54:27+03:00

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Ямал сформировал делегацию для участия в молодёжных Дельфийских играх России, которые пройдут в Омске с 24 по 29 апреля. Их участниками станут две тысячи сильнейших молодых деятелей искусства в возрасте от 10 до 25 лет в тридцати различных номинациях.

От арктического региона на соревнования поедут 14 ямальцев. Ребята заявлены в восьми номинациях: «Эстрадное пение», «Сольное народное пение», «Современная хореография», «Баян», «Саксофон», «Народные инструменты», «Изобразительное искусство» и «Домра».

В этом году игры России посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и включены в План основных мероприятий по проведению в стране Года памяти и славы, сообщает правительство ЯНАО.

В состав жюри по традиции входят видные деятели и работники культуры, образования и науки, молодежной политики, общественной сферы, кандидаты и доктора наук, академики и профессорско-преподавательские кадры, руководители профессиональных ассоциаций и союзов.

ИСТОЧНИК KP.RU