Приуральцы отправят в Финляндию 12 тонн оленины

10 Март 2020 2020-03-10T08:48:07+03:00

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Первая пробная партия оленины, подготовленная муниципальным предприятием «Паюта», отправлена в Финляндию в этом месяце. Договорённости об экспорте достигнуты на рабочей встрече с участием руководителей департамента внешних связей, департамента АПК, финской компании «Lapin Nahka», самого ямальского предприятия и органов исполнительной власти Приуральского района.

Владелец компании «Lapin Nahka» Харри Покка и его сотрудники посетили мясоперерабатывающий комплекс «Паюта», где ознакомились с возможностями производства и качеством выпускаемой продукции. Он признался, что очень доволен приездом.

Сейчас предприятие нацелено на работу со свежим мясом для реализации в замороженном виде. «Lapin Nahka» является лидером по продаже и переработке шкур северного оленя. С Ямалом сотрудничает с 2017 года.

По словам директора МУП «Паюта» Алексея Верещака, такие контакты с зарубежными партнёрами помогают улучшить работу предприятия. Гости увидели местное производство, хозяева услышали их пожелания, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU