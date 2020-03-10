АО «Транснефть – Сибирь» завершило монтаж металлоконструкций двух резервуаров НППС «Тюмень»

10 Март 2020 2020-03-10T08:31:57+03:00

Изменить размер текста: A A

АО «Транснефть – Сибирь» в рамках строительства двух резервуаров на нефтепро-дуктоперекачивающей станции «Тюмень» Тюменского управления магистральных нефтепроводов завершило в полном объеме устройство основания и монтаж металло-конструкций. Строительство новых емкостей ведется согласно программе прочих капи-тальных вложений акционерного общества.

Резервуар № 1 объемом 5000 куб. м предназначен для хранения нефти, резер-вуар № 2 аналогичным объемом – для хранения нефтепродуктов. Завершено устройство основания и монтаж металлоконструкций. С наступлением плюсовой температуры за-планировано проведение гидравлических испытаний на прочность и герметичность ем-костей, выполнение работ по нанесению антикоррозионной защиты и монтажу понтона на нефтяном резервуаре. Ведется монтаж трубопроводов пожаротушения, технологиче-ских трубопроводов, кабельных эстакад.

Ввод резервуаров № 1,2 НППС «Тюмень» в эксплуатацию планируется в сентябре 2020 года.

В настоящее время АО «Транснефть – Сибирь» проводит техническое перевоору-жение резервуарных емкостей на ЛПДС «Южный Балык», «Каркатеевы» Нефтеюганского УМН, ЛПДС «Торгили» Тюменского УМН, ЛПДС «Самотлор» Нижневартовского УМН.

Всего в 2020 году АО «Транснефть – Сибирь» планирует выполнение строительно-монтажных работ на 25 резервуарах. В текущем году планируется ввести в эксплуата-цию 19 резервуаров, остальные будут сданы в 2021 году.

Строительство и техническое перевооружение резервуаров выполняется в соот-ветствии с требованиями промышленной безопасности и производственного контроля. Цель – повышение надежности функционирования резервуарных парков АО «Транс-нефть – Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU