Шесть человек пострадали в ДТП на трассе Тарко-Сале - Пурпе
На 14 километре автодороги Тарко-Сале – Пурпе в 14.30 7 марта случилось ДТП, в котором пострадали шесть человек. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля «Uaz» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Mitsubishi».
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и иномарки травмированы, водитель отечественного автомобиля госпитализирован и трое его пассажиров получили травмы.
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 40 ДТП, в результате которых одиннадцать человек травмированы. С начала 2020 года на в 1207 зарегистрированных ДТП погибли 13 человек, в их числе один ребёнок и 110 травмированы, в числе которых одиннадцать детей.
ИСТОЧНИК KP.RU