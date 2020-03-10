10 Март 2020 2020-03-10T08:29:42+03:00

Шесть человек пострадали в ДТП на трассе Тарко-Сале - Пурпе Фото: Госавтоинспекция Ямала

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На 14 километре автодороги Тарко-Сале – Пурпе в 14.30 7 марта случилось ДТП, в котором пострадали шесть человек. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля «Uaz» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Mitsubishi».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и иномарки травмированы, водитель отечественного автомобиля госпитализирован и трое его пассажиров получили травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 40 ДТП, в результате которых одиннадцать человек травмированы. С начала 2020 года на в 1207 зарегистрированных ДТП погибли 13 человек, в их числе один ребёнок и 110 травмированы, в числе которых одиннадцать детей.

ИСТОЧНИК KP.RU