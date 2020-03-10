На Ямале открыты два зимника из четырех
Движение разрешено по двум зимним трассам ЯНАО, таковы данные на утро 10 марта, сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Сезонная трасса Коротчаево — Красноселькуп начала действовать еще накануне в полдень. Здесь пропускают все автомобили массой 30 тонн. Зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги открыли в 8.00 10 марта. Эта автодорога доступна только для полноприводных машин до 30 тонн. Здесь временно ввели дополнительные условия – на зимник автомобили пропускают только колоннами.
Автозимник Надым — Салехард. Трассу после метели чистят от снега. Также не действует и временный проезд по строящейся дороге, который помогал разгрузить поток автомобилей, создававший пробку из-за закрытого зимника.
Дорога Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале не введена в эксплуатацию, проезд по ней запрещен. Зимник не могут принять из-за тёплой и многоснежной зимы. При первой возможности подрядчик продолжит обустройство сезонной автодороги.
ИСТОЧНИК KP.RU