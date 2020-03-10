На Ямале утвержден план по предотврашению завоза коронавируса

10 Март 2020 2020-03-10T07:07:38+03:00

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На Ямале меры предотвращения завоза и распространения коронавируса обсудили члены оперативного штаба. Сегодня регион считается благополучным по заболеваемости вирусом. На территории округа на сегодняшний день нет случаев заражения новой инфекцией, вызванной 2019-nCoV.

В округе 29 января 2020 года губернатором ЯНАО утверждён комплексный план организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории Ямала новой инфекции на 2020 год.

- Десятки авиарейсов и поездов прибывают в наш отдаленный регион ежедневно, ямальцы активно путешествуют по стране и зарубежью. Важно, чтобы в любой момент регион был готов быстро и профессионально реагировать на потенциальную ситуацию. Все необходимое для слаженных действий в регионе предпринято, – рассказал член оперативного штаба, директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

В округе разработан порядок маршрутизации пациентов с подозрением на заболевание. Имеется оборудованный спецтранспорт для эвакуации из инфекционного очага в стационар. Больницы оснащены оборудованием. В округе имеется достаточный запас необходимых расходных материалов для отбора проб и проведения лабораторных исследований, противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения инфекции, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. На Ямале определены базовые лаборатории для сбора и отправки проб. Медицинские организации Ямала провели практические тренировочные.

ИСТОЧНИК KP.RU