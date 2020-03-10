В Мысе Каменном открылся новый дом культуры

10 Март 2020 2020-03-10T07:40:28+03:00

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Мыскаменские работники культуры переехали в новое здание. В двухэтажном многофункциональном комплексе расположились сразу несколько учреждений: дом культуры, библиотека и музыкальная школа, сообщает правительство ЯНАО.

Как рассказали работники Мыскаменского дома культуры, здание небольшое, но многофункциональное, здесь они смогут проводить разноплановые мероприятия.

Здесь оборудованы помещения для групповых занятий танцами, зрительным залами. Мыскаменцы – единственные в районе, кто сможет на большом экране смотреть фильмы с технологией 3D. Для маломобильных граждан установлены лифт и пандусы.

- Очень надеюсь, что он станет местом притяжения всех мыскаменцев. Работники культуры создадут в нём неповторимую атмосферу радости и творчества, а события и праздники будут душевными и надолго запомнятся всем жителям, – отметил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Нацпроекту «Культура» поможет увеличить количество учреждений культуры не только в крупных городах, но и в малых населённых пунктах Ямала. Пристальное внимание уделяется привлечению в эту сферу профессиональных кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU