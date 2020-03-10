Ямальские педагоги вышли в финал конкурса «Учитель будущего»

10 Март 2020 2020-03-10T06:16:51+03:00

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Победой ямальской команды преподавателей завершился полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего». Состязания, которые проходили в необычном формате, завершились в Екатеринбурге.

Как рассказал руководитель проекта «Учитель будущего» АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев, по итогам определены тринадцать лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего». Среди них одна команда из Нового Уренгоя. Это коллектив МБОУ «СШ № 17» Зоя Соловьева, Дарья Грушева, Ольга Парамошина.

По мнению Дарьи Грушевой, одним из самых интересных и полезных конкурсных форматов стала кейс-игра.

Ольга Парамошина отметила, что конкурс открыл возможности не только для профессионального роста, развития навыков, самореализации, но и замотивировал двигаться дальше. Она, например, захотела заняться ораторским искусством.

Всего в полуфинале участвовала 51 команда педагогов из шести регионов Урала и две студенческие команды Уральского государственного педагогического университета.

Теперь педагогам предстоит побороться за почётное звание в Москве. Финал конкурса состоится в столице с 16 по 22 апреля. Пбедителей ждёт заграничная поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления «Сенеж». Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

ИСТОЧНИК KP.RU