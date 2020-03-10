10 Март 2020 2020-03-10T05:14:30+03:00

Погода на Ямале 10 марта: снег пройдет во всех районах округа Фото: Анна Полякова

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Во вторник, 10 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде около ноля градусов, будет пасмурно. Утром пойдет снег. Ветер западный 12 м/с.

В Ноябрьске -6 градусов. Пасмурно, во второй половине дня – снег. Ветер юго-западный 12 м/с.

В Новом Уренгое -7 градусов. Пасмурно, пройдет снег. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Надыме -3 градуса. Пасмурно, снег разной интенсивности – в середине дня. Ветер западный 10 м/с.

В Губкинском -6 градусов. Пасмурно, вечером пройдет снег. Ветер юго-западный 11 м/с.

В Тарко-Сале - 8 градусов, пасмурно, во второй половине дня снег, к ночи он усилится. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Муравленко – 5 градусов. Вечером начнется снег. Ветер юго-западный 12 м/с.

В Лабытнанги ноль градусов. Пасмурная погода, до обеда будет идти снег. Западный ветер 12 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU