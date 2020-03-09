Ранним утром в Ноябрьске выгорел «Мерседес»

9 Март 2020 2020-03-09T17:16:39+03:00

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Возгорание автомобиля на улице Ленина в Ноябрьске произошло ранним утром 9 марта. Ремонт иномарки обойдется в крупную сумму его владельцу.

Как сообщили в МЧС ЯНАО, сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 06:38. Горел автомобиль «Mercedes». На место сразу же выехали пожарные расчеты. В 06:48 пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы восемь человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС.

Огнем повреждены детали и узлы моторного отсека, капот, бампер, передние фары, передние крылья на площади один квадратный метр. Причина пожара и ущерб устанавливают дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU