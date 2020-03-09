Ранним утром в Ноябрьске выгорел «Мерседес»
Возгорание автомобиля на улице Ленина в Ноябрьске произошло ранним утром 9 марта. Ремонт иномарки обойдется в крупную сумму его владельцу.
Как сообщили в МЧС ЯНАО, сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 06:38. Горел автомобиль «Mercedes». На место сразу же выехали пожарные расчеты. В 06:48 пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы восемь человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС.
Огнем повреждены детали и узлы моторного отсека, капот, бампер, передние фары, передние крылья на площади один квадратный метр. Причина пожара и ущерб устанавливают дознаватели.
ИСТОЧНИК KP.RU