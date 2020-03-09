9 Март 2020 2020-03-09T17:04:49+03:00

В Надыме коммунальщики нагребли кучи снега во дворах до окон второго этажа. Фото из группы "Злой и добрый надымчанин" во "ВКонтакте"

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Надымчане в соцсетях возмущаются по поводу огромных куч снега во дворах. По их словам, снежные горы лежат нетронутыми более трех ней.

- Во дворах Зверева,46 и 47 с 6 марта куч нагребли выше второго этажа! Насыпали снег на парковку и третий день никакого движения! Уже 9 марта. Наверно до весны ждут пока кучи сами растают! Парковаться негде, пешком не пройти, - возмущается местный житель в группе «Злой и добрый надымчанин» во «ВКонтакте».

Комментаторы отмечают, что такая же ситуация сложилась на Зверева 40, 44, 50, Заводская и многие другие улицы.

- Тоже самое, неделю куча на пол двора лежит. Что творится в городе? Какого черта ничего не чистится? Во дворах мамы с санками вынуждены обходить машины, припаркованные на тротуаре. Зачем администрация заключила договор с этой организацией по уборке снега, - пишет Дмитрий Заев.

Администрация и подрядная организация пока никак не комментирует бездействие дорожников.

ИСТОЧНИК KP.RU