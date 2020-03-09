Губернатор Ямала поздравил мужчин с 9 марта
После изысканного поздравления прекрасной половины жителей Ямала губернатор Дмитрий Артюхов также креативно поздравил сильный пол. Видео с рыбалки глава региона разместил на своих страничках в соцсетях.
- Ну что, мужики, пережили это воскресенье, произносит немного «помятый» и чуть охрипший губернатор. – Считаю, что сегодня наш заслуженный день. Всех с выходным, - добавляет он, демонстрируя в кадре улов.
«Аж завидно стало», «хороший улов», «вот это выходной», «а что клюет?» - посыпались комментарии под постом.
Добавим, что Дмитрий Артюхов часто «сбегает» на рыбалку в выходной день. Даже в свой день рождения глава Ямала взял отгул и отправился на зимнюю рыбалку.
Дмитрий Артюхов поздравил ямальских мужчин с 9 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU