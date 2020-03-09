2020-03-09T16:02:24+03:00
Общество

Губернатор Ямала поздравил мужчин с 9 марта

Видеопостом он поделился в социальных сетях [видео]
Алена Кульмухаметова
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Губернатор Ямала поздравил мужчин с 9 марта. Скрин с видеоГубернатор Ямала поздравил мужчин с 9 марта. Скрин с видео
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После изысканного поздравления прекрасной половины жителей Ямала губернатор Дмитрий Артюхов также креативно поздравил сильный пол. Видео с рыбалки глава региона разместил на своих страничках в соцсетях.

- Ну что, мужики, пережили это воскресенье, произносит немного «помятый» и чуть охрипший губернатор. – Считаю, что сегодня наш заслуженный день. Всех с выходным, - добавляет он, демонстрируя в кадре улов.

«Аж завидно стало», «хороший улов», «вот это выходной», «а что клюет?» - посыпались комментарии под постом.

Добавим, что Дмитрий Артюхов часто «сбегает» на рыбалку в выходной день. Даже в свой день рождения глава Ямала взял отгул и отправился на зимнюю рыбалку.

Дмитрий Артюхов поздравил ямальских мужчин с 9 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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