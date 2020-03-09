2020-03-09T09:23:38+03:00
Общество

В Ноябрьске столкнулись иномарка и «Нива»

На место аварии выезжали спасатели
Алена Кульмухаметова
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В Ноябрьске столкнулись иномарка и «Нива». Фото с сайта МЧС ЯНАОВ Ноябрьске столкнулись иномарка и «Нива». Фото с сайта МЧС ЯНАО
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В Ноябрьске не смогли поделить дорогу в сторону аэропорта два водителя. Дорожно-транспортное происшествие произошло около семи часов вечера 8 марта.

В пресс-службе МЧС ЯНАО, факт ДТП подтвердили. Их сотрудники выезжали на место ликвидации последствий столкновения.

- В 18:33 воскресенье 8 марта в городе Ноябрьск, на автодороге в сторону аэропорта произошло столкновение двух автомобилей «BMW X3 и «НИВА 2121». К месту происшествия были направлены четыре человека личного состава и одна единица спецтехники МЧС, сообщили в ведомстве.

О погибших и пострадавших информации нет. Очевидцы сообщают, что столкновение не было сильным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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