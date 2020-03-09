9 Март 2020 2020-03-09T07:12:37+03:00

Погода на Ямале 9 марта: пасмурно и небольшой снег. Фото из группу "Надым и Надымский район" во "ВКонтакте"

Местами по округу очень сильный ветер

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В понедельник 9 марта в Ямало-Ненецком автономном округе синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -12 градусов, местами -15, -20 градусов.

В Салехарде переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, - 6 градусов.

В Ноябрьске пасмурно, небольшой снег. Ветер северо-западный 9-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -11 градусов.

В Новом Уренгое переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -14, -20 градусов.

В Тарко-Сале пасмурно и небольшой снег. Ветер северо-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU