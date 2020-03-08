2020-03-08T16:23:01+03:00
Общество

На Ямал 9 марта вновь обрушится шквалистый ветер

Непогода может застать в пути автомобилистов
Алена Кульмухаметова
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На Ямал 9 марта вновь обрушится шквалистый ветер. Фото с сайта администрации города СалехардНа Ямал 9 марта вновь обрушится шквалистый ветер. Фото с сайта администрации города Салехард
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Жителей Ямала синоптики и спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий. Так, 9 марта в Салехарде, в Ноябрьске и в Новом Уренгое ожидаются сильные порывы северо-западного ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -7 градусов, ночью -14, -16 градусов.

В МЧС ЯНАО отметили, что прогнозируется развитие ледовых явлений, уменьшение толщины льда на участках рек. Выпадение аномально большого количества осадков, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории округа не прогнозируется.

Напомним, сегодня, 8 марта, из-за сильного ветра был отменен авиарес «Салехард-Ноябрьск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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