На Ямал 9 марта вновь обрушится шквалистый ветер
Жителей Ямала синоптики и спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий. Так, 9 марта в Салехарде, в Ноябрьске и в Новом Уренгое ожидаются сильные порывы северо-западного ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -7 градусов, ночью -14, -16 градусов.
В МЧС ЯНАО отметили, что прогнозируется развитие ледовых явлений, уменьшение толщины льда на участках рек. Выпадение аномально большого количества осадков, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории округа не прогнозируется.
Напомним, сегодня, 8 марта, из-за сильного ветра был отменен авиарес «Салехард-Ноябрьск».
ИСТОЧНИК KP.RU