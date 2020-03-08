Из-за непогоды на сутки задержан рейс Салехард-Ноябрьск
Сильный ветер, метель и плохая видимость стали причиной задержки рейса из Салехарда до Ноябрьска.
- Пассажиры смогут отправиться в путь только 9 марта, - сообщили в справочной службе аэропорта Ноябрьска.
Известно, что борт авиакомпании «Ямал» должен был доставить 14 пассажиров. На данный момент все они размещены в гостинице и обеспечены горячим питанием. Вылет запланирован на 8:30 утра.
Напомним, что на Ямале в эти дни дует сильный северо-западный ветер, метут метели. Из-за непогоды были закрыты зимники. Ямальцев просят не выезжать без надобности на загородные трассы и в случае опасности звонить по номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU