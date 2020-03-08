2020-03-08T16:08:04+03:00
Общество

Из-за непогоды на сутки задержан рейс Салехард-Ноябрьск

Авиакомпания обеспечила пассажиров питанием
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Из-за непогоды на сутки задержан рейс Салехард-НоябрьскИз-за непогоды на сутки задержан рейс Салехард-НоябрьскФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сильный ветер, метель и плохая видимость стали причиной задержки рейса из Салехарда до Ноябрьска.

- Пассажиры смогут отправиться в путь только 9 марта, - сообщили в справочной службе аэропорта Ноябрьска.

Известно, что борт авиакомпании «Ямал» должен был доставить 14 пассажиров. На данный момент все они размещены в гостинице и обеспечены горячим питанием. Вылет запланирован на 8:30 утра.

Напомним, что на Ямале в эти дни дует сильный северо-западный ветер, метут метели. Из-за непогоды были закрыты зимники. Ямальцев просят не выезжать без надобности на загородные трассы и в случае опасности звонить по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямал 9 марта вновь обрушится шквалистый ветер
Из-за непогоды на сутки задержан рейс Салехард-Ноябрьск
Глава Роспотребнадзора собирается в нефтяное турне по Ямалу
Автоинспекторы Ямала цветами поздравляют женщин-водителей
Погода на Ямале 8 марта: резкое потепление и осадки
Алексей Ситников проинспектировал дороги Пуровского района
Ямальцы могут поучаствовать во всероссийском конкурсе «Бюджет для граждан»
На турнир по рукопашному бою в Тазовский съедутся более 100 спортсменов
Ямальцев предупреждают об опасности возгораний на транспорте
Погода на Ямале 7 марта: идет потепление
Снегопады в Лабытнанги побили рекорды прошлых лет
Спикер ямальского парламента подарил юным футболистам форму
В Ноябрьске впервые пройдёт День оленевода
Кредитный портфель ВТБ в Тюменской области превысил 50 млрд рублей
На Ямале заработала горячая линия по вопросам коронавируса