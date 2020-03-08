Из-за непогоды на сутки задержан рейс Салехард-Ноябрьск

8 Март 2020 2020-03-08T16:08:04+03:00

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Сильный ветер, метель и плохая видимость стали причиной задержки рейса из Салехарда до Ноябрьска.

- Пассажиры смогут отправиться в путь только 9 марта, - сообщили в справочной службе аэропорта Ноябрьска.

Известно, что борт авиакомпании «Ямал» должен был доставить 14 пассажиров. На данный момент все они размещены в гостинице и обеспечены горячим питанием. Вылет запланирован на 8:30 утра.

Напомним, что на Ямале в эти дни дует сильный северо-западный ветер, метут метели. Из-за непогоды были закрыты зимники. Ямальцев просят не выезжать без надобности на загородные трассы и в случае опасности звонить по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU