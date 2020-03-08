Глава Роспотребнадзора собирается в нефтяное турне по Ямалу
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова посетит ЯНАО только в июне, вместо обещанного ранее марта. Об этом она заявила в своем «Инстаграм». Ранее чиновница грозилась приехать на Ямал после мартовских праздников и провести комплексную проверку, но в третий раз перенесла это мероприятие.
- У вас буду в конце января — в начале февраля. Четких дат нет — графики плавают от наличия совещаний у руководства, — написала Радионова на своей странице в начале года на вопрос ямальца.
В июне Радионова намерена несколько дней провести в ЯНАО, чтобы ознакомиться с состоянием дел в своих территориальных органах, а также принять личное участие в проверках нефтегазовых компаний.
Также глава Росприроднадзора с этой же целью посетит Ханты-Мансийский автономный округ.
ИСТОЧНИК KP.RU