Глава Роспотребнадзора собирается в нефтяное турне по Ямалу

8 Март 2020 2020-03-08T14:48:10+03:00

Визит на Север чиновница перенесла в третий раз

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Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова посетит ЯНАО только в июне, вместо обещанного ранее марта. Об этом она заявила в своем «Инстаграм». Ранее чиновница грозилась приехать на Ямал после мартовских праздников и провести комплексную проверку, но в третий раз перенесла это мероприятие.

- У вас буду в конце января — в начале февраля. Четких дат нет — графики плавают от наличия совещаний у руководства, — написала Радионова на своей странице в начале года на вопрос ямальца.

В июне Радионова намерена несколько дней провести в ЯНАО, чтобы ознакомиться с состоянием дел в своих территориальных органах, а также принять личное участие в проверках нефтегазовых компаний.

Также глава Росприроднадзора с этой же целью посетит Ханты-Мансийский автономный округ.

ИСТОЧНИК KP.RU