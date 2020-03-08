Автоинспекторы Ямала цветами поздравляют женщин-водителей

8 Март 2020 2020-03-08T11:44:52+03:00

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Лабытнангские автоинспекторы останавливали на центральной площади женщин-водителей, чтобы поздравить их с весенним праздником 8 Марта.

Как рассказали в УМВД ЯНАО, представительницы прекрасного пола были рады такой встрече. В ответ они дарили улыбки и благодарили стражей порядка. Они отметили, что цветы стали для них не только приятным сюрпризом, но и обеспечили праздничное настроение.

Автоледи пообещали полицейским всегда соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательными.

Подобные акции прошли по всем городам Ямало-Ненецкого автономного округа. Мероприятие стало традиционным и проходит ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU