8 Март 2020 2020-03-08T07:29:28+03:00

Погода на Ямале 8 марта: резкое потепление и осадки. Фото из группы "Надым" во "ВКонтакте"

Изменить размер текста: A A

В воскресенье 8 марта в Ямало-Ненецком автономном округе синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Ветер западный, юго-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 19 метров в секунду. Резкое потепление. Температура воздуха днем составит -1, -6 градусов, местами -11, -16 градусов.

В Салехарде сильный снегопад. Ветер западный 8-18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -5 градусов.

В Ноябрьске переменная облачность и небольшой снег. Ветер западный 9-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -3 градуса.

В Новом Уренгое пасмурно и снегопад. Ветер западный 2-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -14, -7 градусов.

В Тарко-Сале облачно, снегопад. Ветер западный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU