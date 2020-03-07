Алексей Ситников проинспектировал дороги Пуровского района

7 Март 2020 2020-03-07T14:20:38+03:00

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В ходе рабочей в поездки по муниципальным образованиям первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников проверил состояние дорог Пуровского района.

Вместе с директором департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максимом Першиковым замгубернатора ознакомился с ходом строительстве моста через реку Пур недалеко от Уренгоя. Предполагается, что объект будет сдан в эксплуатацию до кона этого года года. Работы ведет компания «Мостострой-11». Представитель подрядчика Валерий Донадзе сообщил, что завершена надвижка металлоконструкции протяженностью 390 метров и массой 2800 тонн.

В середине марта процесс будет продолжен, в ходе очередного этапа будет произведена надвижка конструкций на седьмую опору. Кроме того, строители намерены предпринять ряд шагов, которые помогут сократить сроки возведения конструкции.

Алексей Ситников остался доволен темпами строительства, отметив, что уже произведена надвижка половины конструкции от общей длины моста, а работы идут даже с опережением графика. Соответственно, за окончательную дату завершения работ можно не волноваться.

Также первый заместитель губернатора посетил Тарко-Сале, где провел совещание с главой Пуровского района Андреем Нестеруком и рядом специалистов на тему дорожного строительства.

Добавим, что этот год губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провозгласил в округе Годом дорог. Это означает, что в регионе будет особое внимание уделено приведению транспортной сети в соответствие с нормативными требованиями. Это относится не только к масштабным инфраструктурым объектам, таким как мост через реку Пур или автодорога Салехард – Надым, но и локальным подрядам в разных муниципальных образованиях, где необходимо улучшить состояние дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU