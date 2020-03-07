2020-03-07T10:49:20+03:00
Общество

Ямальцы могут поучаствовать во всероссийском конкурсе «Бюджет для граждан»

Участниками могут быть как юридические, так и физические лица
Есен Абилькенов
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Ямальцы могут представить на конкурс свои проектыЯмальцы могут представить на конкурс свои проекты
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Жители Ямала имеют возможность представить свои проекты на 7-й ежегодный конкурс по представлению бюджета для граждан, организованный Министерством финансов РФ и Финансовым университетом при Правительстве РФ. С помощью конкурса ведомства рассчитывают с получить лучшие практики представления бюджета в доступном формате, подразумевающие открытость информации об управлении финансами для всех граждан. Такие проекты в дальнейшем будут распространяться на территории разных субъектов.

Конкурс состоит из двух этапов. Участие в нем могут принимать как организации, так и рядовые граждане. Проекты будет оценивать конкурсная комиссия. Авторы тех проектов, которые будут признаны самыми содержательными и эффективными, получат дипломы, награждение состоится в рамках традиционного Московского финансового форума.

Предварительный отбор проектов стартовал накануне, 6 марта и продлится до 30 апреля. Второй этап состоится летом – с 1 по 26 июня. Итоги будут подведены до 28 августа. Подробности об участии в конкурсе ямальцы могут посмотреть на сайте Финансового университета при Правительстве РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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