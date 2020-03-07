2020-03-07T08:59:00+03:00
Спорт

На турнир по рукопашному бою в Тазовский съедутся более 100 спортсменов

Участвуют бойцы из Салехарда, Тюмени и других городов
Есен Абилькенов
Поделиться:
На турнир приехали спортсмены из Салехарда, Тюмени и других городовНа турнир приехали спортсмены из Салехарда, Тюмени и других городовФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Первый в районе открытый турнир по армейскому рукопашному бою соберет сегодня в Тазовском более 100 спортсменов. Помимо хозяев в соревнованиях примут участие рукопашники из Тюмени, Салехарда, Надыма, Лабытнаног и Нового Уренгоя.

Идейным вдохновителем состязаний является руководитель клуба спортивных единоборств «МЭБЕТА team» Максим Хэно, сообщили в администрации Тазовского района. Турнир организован в рамках реализации гранта XX конкурса на предоставление субсидий бюджета Ямала социально ориентированным некоммерческим организациям.

Помимо соревнований состоится фестиваль единоборств, на котором состоятся показательные выступления воспитанники клуба «МЭБЕТА team», а также спортивной школы райцентра, которые занимаются дзюдо, борьбой и каратэ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальцы могут поучаствовать во всероссийском конкурсе «Бюджет для граждан»
На турнир по рукопашному бою в Тазовский съедутся более 100 спортсменов
Ямальцев предупреждают об опасности возгораний на транспорте
Погода на Ямале 7 марта: идет потепление
Снегопады в Лабытнанги побили рекорды прошлых лет
Спикер ямальского парламента подарил юным футболистам форму
В Ноябрьске впервые пройдёт День оленевода
Кредитный портфель ВТБ в Тюменской области превысил 50 млрд рублей
На Ямале заработала горячая линия по вопросам коронавируса
В Ноябрьске детей будут кормить овощами из местных теплиц
Глава Ямала обсудил с командующим Уральским округом Росгвардии вопросы безопасности
Ямальские педагоги претендуют на звание «Учитель будущего»
Сотня ямальцев примет участие в юбилейных Арктических играх
Общественники и полицейские Салехарда изверили высоту сугробов
Ноябряне вписали имена родных на «Ямальском Знамени Памяти»
Священные места тазовских тундровиков признали объектами культурного наследия
Украинец, обчистивший гараж в Надыме, отделался условным сроком
В Новом Уренгое инспекторы дарят цветы автомобилисткам
На недостроенной дороге Надым - Салехард организовали временный проезд
В центре Салехарда на месте старого дома появится парковка
Ямальские матросы-новобранцы поздравили своих мам по видеосвязи
В садовом центре Ноябрьска распустились 160 тысяч цветов
Ямальская спортсменка завоевала бронзу этапа Кубка мира по пятиборью
На Ямале назвали лучший поисково-спасательный отряд
Бомж, застреливший сторожа на Ямале, получил 10 лет строгого режима
Ямальцы вошли в сборную команду России по танцам на колясках
На Ямале введут дополнительные вертолетные рейсы при необходимости
В Ноябрьске станет больше комфортных улиц
Ямальский депутат вместе с детьми нарисовала открытку для мамы