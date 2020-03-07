На турнир по рукопашному бою в Тазовский съедутся более 100 спортсменов
Первый в районе открытый турнир по армейскому рукопашному бою соберет сегодня в Тазовском более 100 спортсменов. Помимо хозяев в соревнованиях примут участие рукопашники из Тюмени, Салехарда, Надыма, Лабытнаног и Нового Уренгоя.
Идейным вдохновителем состязаний является руководитель клуба спортивных единоборств «МЭБЕТА team» Максим Хэно, сообщили в администрации Тазовского района. Турнир организован в рамках реализации гранта XX конкурса на предоставление субсидий бюджета Ямала социально ориентированным некоммерческим организациям.
Помимо соревнований состоится фестиваль единоборств, на котором состоятся показательные выступления воспитанники клуба «МЭБЕТА team», а также спортивной школы райцентра, которые занимаются дзюдо, борьбой и каратэ.
ИСТОЧНИК KP.RU