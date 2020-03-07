2020-03-07T08:15:49+03:00
Общество

Ямальцев предупреждают об опасности возгораний на транспорте

Это одна из частых причин пожаров
Есен Абилькенов
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Замыкание электропроводки является одной из главных причин пожаров на автотранспорте. Фото: ГУ МЧС ЯНАОЗамыкание электропроводки является одной из главных причин пожаров на автотранспорте. Фото: ГУ МЧС ЯНАО
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На Ямале с начала года произошел 31 пожар на автотранспорте. В 16 случаях причиной стала неисправности электрооборудования. Возгорания на автомобилях вторая по распространенности причина пожаров в округе после пожаров в жилом фонде.

Именно замыкание электропроводки становится основным фактором риска в автомобиле. Но, как отмечают эксперты, риск возгорания можно заметно снизить или вовсе свести к нулю, если регулярно проводить техосмотр двигательных отсеков и проверять исправность электрической сети.

Также в связи с морозами водители часто используют предпусковые подогреватели, неисправность и неправильная эксплуатация которых может стать еще одной причиной пожара. Как напоминают в МЧС, при включении предпусковых подогревателей запрещается применять временную электропроводку, в том числе удлинители, не соответствующие по характеристикам напряжения, что может привести к замыканию и возгоранию.

Для корректной работы электроприборов необходимо проверить их мощность и соответствие напряжению сети и максимально допустимой нагрузке на сетевые фильтры и удлинители, предупреждает пресс-служба МЧС ЯНАО. Соблюдение требований пожарной безопасности не только убережет от огня транспортное средство, но и жизни и здоровье автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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