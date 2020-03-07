Погода на Ямале 7 марта: идет потепление

7 Март 2020 2020-03-07T06:18:18+03:00

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По данным метеослужб, в субботу, 7 марта, в Салехарде температура ночью будет в районе минус 13 градусов, в течение дня воздух прогреется до минус 6. Ожидается небольшой снег.

В Ноябрьск придут снегопады, температура в течение дня поднимется с минус 21 ночью до минус 7-9 градусов Цельсия. При этом порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Температура воздуха в Новом Уренгое ночью будет минус 22-24, днем потеплеет до минус 15, ожидается снег и ветер 14-19 местов в секунду.

Жителей Надыма также ждет снег, который будет идти весь день, температура днем ожидается в районе минус 10 градусов.

В Муравленко будет пасмурно и сильный снег. Ночью температура опустится до минус 19, днем – минус 9-11 градусов. Ветер 10-12, с порывами до 19 метров в секунду.

Потеплеет и в Тарко-Сале, где ночью температура ожидается на уровне минус 24, а днем станет минус 15. И здесь будет снежно и ветрено.

В Губкинском в ходе дня температура будет неуклонно подниматься и к вечеру обещает достигнуть отметки в минус 10 градусов. И здесь также пойдет снег.

В Лабытнангах температура днем ожидается минус 13, к вечеру прогреется до мину 6. Основную часть дня будет пасмурно, но временами будет выглядывать солнце. При этом синоптики обещают небольшой снег, ветер 6-8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU