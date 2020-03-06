2020-03-06T17:23:31+03:00
Общество

Снегопады в Лабытнанги побили рекорды прошлых лет

Проверка уборки снега проходит в ежедневном режиме
Анна Полякова
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Снегопады в Лабытнанги побили рекорды прошлых лет Фото: lbt.yanao.ruСнегопады в Лабытнанги побили рекорды прошлых лет Фото: lbt.yanao.ru
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2020 год побил все рекорды по объёмам выпавшего снега в Лабытнанги. По данным за январь-февраль выпало 73 мм осадков в виде снега, в 2019 показатель за это же время составил 48 мм, а в 2018 – всего 28 мм.

Снегопады добавили хлопот коммунальным службам города. За последний период в ЕДДС поступило 74 заявки на очистку от снега дворов и дорог. По состоянию на 5 марта 30 из них выполнено, остальные находятся в работе. Поступают и новые заявки.

Проверочные мероприятия по ходу очистки от снега дорог и дворов в Лабытнанги проходят ежедневно. Контрольная «сверка часов» по этому вопросу с участием руководителей обслуживающих дороги организаций и управляющих компаний проводятся в режиме еженедельных совещаний, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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