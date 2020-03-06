2020-03-06T16:52:41+03:00
Общество

Спикер ямальского парламента подарил юным футболистам форму

Подарок получили спортсмены из Горковской коррекционной общеобразовательной школы-интерната
Анна Полякова
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Юные горковские футболисты получили в подарок спортивную форму Фото: zsyanao.ruЮные горковские футболисты получили в подарок спортивную форму Фото: zsyanao.ru
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Председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин передал футболистам новую спортивную форму. Подарок получили спортсмены из Горковской коррекционной общеобразовательной школы-интерната. Так он исполнил мечту шестиклассника Арсения Паршукова, который занимался в секции по мини-футболу.

Спикер планировал лично вручить форму футболистам во время поездки по Шурышкарскому району, однако в планы вмешалась непогода – сильный ветер помешал добраться до села Горки.

Восемь комплектов спортивной формы, два мяча, насос и вратарские перчатки уже привезли в село Мужи и будут переданы по назначению в ближайшее время. Экипировку для спортивной команды спикер приобрел на личные средства. Сергей Ямкин подписал один из мячей и оставил пожелание: «Движение вверх». Как выяснилось, сам Арсений уже переехал в Тюмень.

По словам Ямкина, в любом случае мальчик сделал доброе дело. Его любимая команда будет выходить на соревнования в полной экипировке.

- Уверен, его друзья по достоинству оценят этот поступок, – рассказал Сергей Ямкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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