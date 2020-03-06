2020-03-06T16:09:59+03:00
Общество

В Ноябрьске впервые пройдёт День оленевода

Экзотика приедет в гости к горожанам
Анна Полякова
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В Ноябрьске впервые пройдёт День оленевода Фото: admnoyabrsk.ruВ Ноябрьске впервые пройдёт День оленевода Фото: admnoyabrsk.ru
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В Ноябрьске День оленевода отметят впервые в 2020 году. Праздник состоится 21 марта на базе Центра Духовно-нравственного воспитания. Организаторы уверены, что его живописная территория, атмосфера Северной сказки и гостеприимный чум ямальской Снегурочки Сэр Ни помогут участникам мероприятия ощутить дух национального праздника.

Гости увидят, как жительница тундры собирает небольшой чум. Она расскажет, что установка настоящего ненецкого жилища, привычная женская забота кочевниц - это целый процесс. Под особым углом устанавливают шесты и покрывают их оленьими шкурами: нижние – мехом внутрь, верхние – мехом наружу.

Будут интерактивные развлекательные площадки для детей, познавательная викторина с призами «Знай Ямал», экстремальная гонка «Арктические джунгли», снежный бой, катание на снегоходах, выставка продажа сувениров и национальных продуктов северных народов, для гостей праздника выступит хантыйский ансамбль «Вурты эвиет».

Оленеводы будут состязаться в метании тынзяна на хорей, прыжках через нарты и перетягивании палки.

В Ноябрьск приедут ненцы с настоящего стойбища, которое расположено неподалёку от Ханымея. Две запряжённые тройки будут катать всех желающих. Экзотика, которая редко доступна жителям городов.

Два белоснежных оленя будут позировать для желающих сфотографироваться с ними, нарядившись в национальную одежду. В программе также катание на собачьих упряжках. Дружелюбные маламуты с плюшевой внешностью порадуют детей и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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