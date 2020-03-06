2020-03-06T15:42:54+03:00
Общество

На Ямале заработала горячая линия по вопросам коронавируса

Специалисты расскажут о симптомах инфекции
Анна Полякова
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На Ямале заработала горячая линия по вопросам коронавируса Фото: pixabay.comНа Ямале заработала горячая линия по вопросам коронавируса Фото: pixabay.com
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На Ямале начала работу открыли горячая линия по вопросам коронавируса. Специалисты Управления Роспотребнадзора по ЯНАО принимают звонки уже с 5 марта.

Как пояснили санитарные врачи региона, обращаться к ним рекомендуют, в первую очередь, тем, кто вернулся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Позвонив по телефону, нужно сообщить сведения о месте, датах пребывания и возвращения из неблагополучных стран, контактную информацию.

Специалисты расскажут о симптомах коронавирусной инфекции и профилактике, разъяснят, как оформить больничный лист нетрудоспособности на дому без посещения медицинских организаций.

Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу рекомендует гражданам, вернувшимся с из КНР, Италия, Иран, Республика Корея при появлении первых признаках респираторной инфекции оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию.

К слову, на Ямале не зарегистрировано ни одного случая опасной инфекции. Из стран неблагополучных по новой коронавирусной инфекции прибыло 49 человек, под наблюдением врачей находится пять пациентов. Период наблюдения за прибывшими лицами составляет 14 дней.

Телефоны горячей линии: (34922) 4-02-59 и 8 (800) 100 03 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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